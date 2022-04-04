Польская теннисистка Швентек стала первой ракеткой мира

Польская теннисистка Ига Швентек возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.
Швентек стала первой представительницей Польши на первой строчке мирового рейтинга. В субботу 20-летняя спортсменка обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Майами и стала единственной теннисисткой, выигравшей три первых турнира WTA 1000 в сезоне.
С 9 сентября 2019 года звание первой ракеткой мира принадлежало австралийке Эшли Барти, которая 23 марта завершила карьеру. Швентек стала 28-й теннисисткой в истории, возглавившей рейтинг WTA.
Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Она временно не участвует в соревнованиях из-за травмы колена. Россиянка Вероника Кудерметова стала 22-й ракеткой мира.
Испанка Паула Бадоса дебютировала в топ-3 рейтинга, американка Даниэлла Коллинз впервые стала 8-й.
РЕЙТИНГ WTA ОТ 4 АПРЕЛЯ:
1 (2). Ига Швентек (Польша) — 6 711 очков;
2 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
3 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4 970;
4 (3). Мария Саккари (Греция) — 4 705;
5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;
6 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;
8 (11). Даниэлла Коллинз (США) — 3 151;
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 2 975…
14 (14). Анастасия Павлюченкова — 2 473…
22 (23). Вероника Кудерметова — 2 090…
28 (29). Дарья Касаткина — 1 770…
31 (30). Людмила Самсонова — 1 547…
54 (54). Екатерина Александрова — 1 081…
74 (71). Варвара Грачева — 876…
76 (84). Анна Калинская — 828…
103 (117). Вера Звонарева (все — Россия) — 650.