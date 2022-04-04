Польская теннисистка Швентек стала первой ракеткой мира

Польская теннисистка Ига Швентек возглавила обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

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Швентек стала первой представительницей Польши на первой строчке мирового рейтинга. В субботу 20-летняя спортсменка обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Майами и стала единственной теннисисткой, выигравшей три первых турнира WTA 1000 в сезоне.

С 9 сентября 2019 года звание первой ракеткой мира принадлежало австралийке Эшли Барти, которая 23 марта завершила карьеру. Швентек стала 28-й теннисисткой в истории, возглавившей рейтинг WTA.

Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, которая занимает 14-е место. Она временно не участвует в соревнованиях из-за травмы колена. Россиянка Вероника Кудерметова стала 22-й ракеткой мира.

Испанка Паула Бадоса дебютировала в топ-3 рейтинга, американка Даниэлла Коллинз впервые стала 8-й.

РЕЙТИНГ WTA ОТ 4 АПРЕЛЯ:

1 (2). Ига Швентек (Польша) — 6 711 очков;

2 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;

3 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4 970;

4 (3). Мария Саккари (Греция) — 4 705;

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;

6 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;

8 (11). Даниэлла Коллинз (США) — 3 151;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 2 975…

14 (14). Анастасия Павлюченкова — 2 473…

22 (23). Вероника Кудерметова — 2 090…

28 (29). Дарья Касаткина — 1 770…

31 (30). Людмила Самсонова — 1 547…

54 (54). Екатерина Александрова — 1 081…

74 (71). Варвара Грачева — 876…

76 (84). Анна Калинская — 828…