Теннисистов хотят строже наказывать за плохое поведение

Ассоциация теннисистов-профессионалов намерена ужесточить наказания за неправомерные действия на корте.

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— Судейской команде ATP было поручено занять более строгую позицию при оценке нарушений Кодекса поведения. Кроме того, мы проводим обзор Кодекса, а также дисциплинарных процессов, чтобы убедиться, что они предусматривают надлежащие и современные наказания за серьезные нарушения, — приводятся слова председателя ATP Андреа Гауденци.

Ранее австралийский теннисист Ник Кириос был оштрафован на 35 тысяч долларов за поведение в матче 1/8 финала «Мастерса» в Майами против итальянца Янника Синнера (6:7, 3:6). Австралиец по ходу игры выяснял отношения с судьей на вышке и разбил ракетку.