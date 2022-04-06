Ответственный за организацию Уимблдона Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) выступил с заявлением о возможном недопуске российских и белорусских теннисистов до участия в турнире. Текст заявления передает BBC.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона могут отстранить Даниила Медведева и всех российских теннисистов, которые планируют принимать участие в турнире, без приказа из Министерства спорта Великобритании.

«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стран», — отмечается в заявлении.

Турнир стартует в Лондоне 27 июня.

28 февраля Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Последним турниром для россиянина стал турнир «Мастерс» в Майами. 31 марта в четвертьфинальном матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счетом 6:7, (7:9), 3:6 и упустил право вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге.