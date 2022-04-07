Серена Уильямс планирует вернуться на корт к Уимблдону

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что намеревается вернуться на корт к Уимблднону. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдона. Американская теннисистка не смогла закончить матч.