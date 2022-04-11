Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
5 часов назад

Хачанов проиграл в первом же круге турнира "Мастерс" в Монте-Карло

ТАССиещё 1

ТАСС, 11 апреля. Россиянин Карен Хачанов в понедельник уступил аргентинцу Диего Шварцману в матче первого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Хачанов проиграл в первом же круге турнира "Мастерс" в Монте-Карло
Фото: ТАССТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Шварцмана, получившего 12-й номер посева. Хачанов был несеянным. В следующем круге аргентинец сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Хачанову 25 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету Хачанова четыре победы на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Шварцману 29 лет, он занимает 16-е место в мировом рейтинге и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом аргентинца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2020 году.

Турнир в Монте-Карло завершится 17 апреля, он является первым в сезоне состязанием серии "Мастерс" на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составляет €5,4 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас, в прошлом году обыгравший в финале россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:3).

Теннис,Мартон Фучович,Диего Шварцман,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители