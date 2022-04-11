Хачанов проиграл в первом же круге турнира "Мастерс" в Монте-Карло

ТАСС, 11 апреля. Россиянин Карен Хачанов в понедельник уступил аргентинцу Диего Шварцману в матче первого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Шварцмана, получившего 12-й номер посева. Хачанов был несеянным. В следующем круге аргентинец сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Хачанову 25 лет, он занимает 24-е место в рейтинге ATP. На счету Хачанова четыре победы на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Шварцману 29 лет, он занимает 16-е место в мировом рейтинге и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом аргентинца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2020 году.