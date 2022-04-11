Медведев рассказал о своем состоянии после операции

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее Медведев, у которого выявили грыжу, перенёс операцию.
«Прошла уже неделя с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation», — написал российский спортсмен в своих соцсетях.
Ранее Даниил Медведев объявил, что не будет играть 1-2 месяца из-за операции по устранению грыжи. Он рискует пропустить значительную часть грунтового сезона. Напомним, грунтовый турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос», пройдёт с 22 мая по 5 июня.