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3 часа назад

Даниил Медведев рассказал о своём состоянии после операции

Чемпионат.com

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее Медведев, у которого выявили грыжу, перенёс операцию.

Медведев рассказал о своем состоянии после операции
Фото: EPAEPA

«Прошла уже неделя с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation», — написал российский спортсмен в своих соцсетях.

Ранее Даниил Медведев объявил, что не будет играть 1-2 месяца из-за операции по устранению грыжи. Он рискует пропустить значительную часть грунтового сезона. Напомним, грунтовый турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос», пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Теннис,Даниил Медведев,
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