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5 часов назад

Джокович встретился с Неймаром на турнире

Чемпионат.comиещё 1

Форвард «ПСЖ» Неймар посетил турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Бразильский нападающий был замечен на трибунах во время одного из матчей. Там он сидел со своим одноклубником, итальянским полузащитником Марко Верратти.

Джокович встретился с Неймаром на турнире
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Позднее появилось фото, на котором Неймар разговаривает с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Снимок опубликовал журналист Саша Озмо в соцсетях.

Напомним, Джокович вернулся на корт после длительного отсутствия. Из-за нежелания вакцинироваться он был вынужден пропустить турниры серии «Мастерс» в США. Ранее серб не был допущен к Australian Open. Его депортировали из страны, хотя он получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться. Во время простоя Джоковича россиянин Даниил Медведев опередил его в рейтинге ATP, но вскоре вновь опустился на 2-е место.

Теннис,Даниил Медведев,Марко Верратти,
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