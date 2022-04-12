Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
3 часа назад

Российский теннисист обозвал болельщика во время матча

Газета.Ruиещё 2

Российский теннисист Аслан Карацев во время своего матча первого круга турнира "Мастерс" в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне обратился к судье с жалобой на одного из зрителей, сидящего на трибуне.

Российский теннисист обозвал болельщика во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Там этот ставочник… Почему ты ничего не делаешь? Но он ведет себя как дерьмо. Как кусок дерьма", — видео со словами Карацева опубликовано на Tennistv.com.

В итоге матч завершился победой датчанина со счетом 6:7, 6:4, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером Руудом. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах. Он занимает 30-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.

На второй строчке располагается Даниил Медведев, он уступает всего 10 очков. Тройку замыкает представитель Германии Александр Зверев.

Турнир в Монте-Карло стартовал 10 апреля. В первом круге помимо Карацева принимал участие еще один россиянин – Карен Хачанов. В матче первого круга он уступил аргентинцу Диего Шварцману со счетом 7:6, 3:6, 3:6. Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее Новак Джокович признался, что не может забыть пропуск Australian Open из-за отказа от вакцинации.

Теннис,Аслан Карацев,Диего Шварцман,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Александр Зверев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители