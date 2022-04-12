Российский теннисист обозвал болельщика во время матча

Российский теннисист Аслан Карацев во время своего матча первого круга турнира "Мастерс" в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне обратился к судье с жалобой на одного из зрителей, сидящего на трибуне.

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"Там этот ставочник… Почему ты ничего не делаешь? Но он ведет себя как дерьмо. Как кусок дерьма", — видео со словами Карацева опубликовано на Tennistv.com.

В итоге матч завершился победой датчанина со счетом 6:7, 6:4, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером Руудом. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах. Он занимает 30-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.

На второй строчке располагается Даниил Медведев, он уступает всего 10 очков. Тройку замыкает представитель Германии Александр Зверев.