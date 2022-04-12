Российский теннисист обозвал болельщика во время матча

Российский теннисист Аслан Карацев во время своего матча первого круга турнира "Мастерс" в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне обратился к судье с жалобой на одного из зрителей, сидящего на трибуне.
"Там этот ставочник… Почему ты ничего не делаешь? Но он ведет себя как дерьмо. Как кусок дерьма", — видео со словами Карацева опубликовано на Tennistv.com.
В итоге матч завершился победой датчанина со счетом 6:7, 6:4, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 36 минут. В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером Руудом. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах. Он занимает 30-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.
На второй строчке располагается Даниил Медведев, он уступает всего 10 очков. Тройку замыкает представитель Германии Александр Зверев.
Турнир в Монте-Карло стартовал 10 апреля. В первом круге помимо Карацева принимал участие еще один россиянин – Карен Хачанов. В матче первого круга он уступил аргентинцу Диего Шварцману со счетом 7:6, 3:6, 3:6. Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее Новак Джокович признался, что не может забыть пропуск Australian Open из-за отказа от вакцинации.