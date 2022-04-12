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2 часа назад

Роджер Федерер официально снялся с «Ролан Гаррос»

Чемпионат.comиещё 2

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали мужской заявочный лист на соревнования 2022 года.

Роджер Федерер официально снялся с «Ролан Гаррос»
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, с турнира официально снялся 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. Легендарный теннисист по-прежнему восстанавливается после операции на колене. Роджер выигрывал «Ролан Гаррос» лишь однажды, в 2009 году.

Также с соревнования снялся финалист US Open – 2014, экс четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори. Он восстанавливается после операции на бедре.

Примечательно, в заявке до сих пор числится австралиец Ник Кирьос, который ещё в начале сезона объявил, что пропустит «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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