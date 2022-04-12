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39 минут назад

Анастасия Павлюченкова пропустит турнир в Штутгарте

Чемпионат.com

15-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит на теннисном турнире в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 18 по 24 апреля.

Павлюченкова пропустит турнир в Штутгарте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основной сетке её заменит 32-й номер мирового рейтинга, чешка Маркета Вондроушова. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти.

Напомним, Павлюченкова не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, уступив со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.

Ранее в интервью спортсменка высказалась об участившихся случаях агрессии со стороны теннисистов ATP и отметила, что подобное поведение может привлекать болельщиков.

Теннис,Эшли Барти,Анастасия Павлюченкова,
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