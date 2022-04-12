Федерер снялся с «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер и японец Кеи Нисикори не примут участия в «Ролан Гаррос»-2022, сообщается на официальном сайте турнира Большого шлема.

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Пока это единственные два игрока из топ-100 рейтинга ATP, которые официально снялись с турнира. Их заменят немец Питер Гойовчик и венгр Аттила Балаж.

40-летний Федерер сейчас восстанавливается после перенесенной операции на колене. Последним крупным турниром для швейцарца стал Уимблдон-2021.

32-летний Нисикори в январе перенес операцию на бедре.