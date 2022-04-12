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5 часов назад

Джокович уступил во втором круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

ТАССиещё 4

Серб Новак Джокович во вторник проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Джокович потерпел неожиданное поражение в Монте-Карло
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Давидович-Фокины, не получившего номера посева на турнире, Джокович имел первый номер посева. В третьем круге испанец сыграет с победителем матча между британцем Дэниэлем Эвансом и бельгийцем Давидом Гоффеном.

Джоковичу 34 года, он занимает первое место в рейтинге ATP. Турнир в Монте-Карло стал для него вторым в 2022 году - в текущем сезоне серб выступил только на турнире в Дубае, где уступил в четвертьфинале чеху Иржи Веселы. Ранее Джокович не смог принять участия в Australian Open из-за нарушения антиковидных мер в стране. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Давидович-Фокине 22 года, он занимает 46-е место в рейтинге ATP. На счету испанца нет титулов под эгидой организации. Лучшим достижением Давидович-Фокины на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2021 года.

Турнир в Монте-Карло завершится 17 апреля, он является первым в сезоне состязанием серии "Мастерс" на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составляет €5,4 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас, в прошлом году обыгравший в финале россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:3).

Теннис,Иржи Веселы,Давид Гоффен,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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