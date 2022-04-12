Джокович потерпел неожиданное поражение в Монте-Карло

Джоковичу 34 года, он занимает первое место в рейтинге ATP. Турнир в Монте-Карло стал для него вторым в 2022 году - в текущем сезоне серб выступил только на турнире в Дубае, где уступил в четвертьфинале чеху Иржи Веселы. Ранее Джокович не смог принять участия в Australian Open из-за нарушения антиковидных мер в стране. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).