Даниил Медведев снялся с «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. В основную сетку соревнований после снятия Медведева попал белорус Илья Ивашко.

Фото: Reuters Reuters

Медведев ранее перенёс операцию по удалению грыжи. Восстановление может занять у игрока от одного до двух месяцев. Таким образом, Даниил пропустит второй крупный грунтовый турнир подряд.

Отметим, что на данный момент Даниил числится в заявочном листе «Ролан Гаррос». За неделю до соревнований в Париже в рамках тура пройдут два турнира уровня ATP-250 — в Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).