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3 часа назад

Даниил Медведев снялся с «Мастерса» в Риме

Чемпионат.com

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. В основную сетку соревнований после снятия Медведева попал белорус Илья Ивашко.

Даниил Медведев снялся с «Мастерса» в Риме
Фото: ReutersReuters

Медведев ранее перенёс операцию по удалению грыжи. Восстановление может занять у игрока от одного до двух месяцев. Таким образом, Даниил пропустит второй крупный грунтовый турнир подряд.

Отметим, что на данный момент Даниил числится в заявочном листе «Ролан Гаррос». За неделю до соревнований в Париже в рамках тура пройдут два турнира уровня ATP-250 — в Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).

Напомним, в прошлом сезоне Медведев на турнире в Риме выступил неудачно. Во втором круге проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 2:6, 4:6.

Теннис,Илья Ивашко,Аслан Карацев,Даниил Медведев,
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