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55 минут назад

Даниил Медведев опустился в Чемпионской гонке ATP

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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ранее располагавшийся на третьем месте, опустился на четвёртую строчку. Это произошло по той причине, что грек Стефанос Циципас, выигравший турнир в Монте-Карло, поднялся на три места и стал вторым. Возглавляет гонку, как и прежде, 21-кратгный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

Медведев выбыл из топ-3 Чемпионской гонки ATP
Фото: ReutersReuters

Андрей Рублёв поднялся с седьмого на шестое место, Карен Хачанов опустился с 22-го на 26-е место, Аслан Карацев — с 27-го на 32-е.

Чемпионская гонка ATP. 18 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2440.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 1960.

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

5 (4). Тейлор Фритц (США) — 1745.

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 1480.

7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1450.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1100.

9 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 1020.

10 (20). Александр Зверев (Германия) — 1020…

26 (22). Карен Хачанов (Россия) — 495…

32 (27). Аслан Карацев (Россия) — 450…

Теннис,Хуберт Хуркач,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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