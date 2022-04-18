Медведев выбыл из топ-3 Чемпионской гонки ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, ранее располагавшийся на третьем месте, опустился на четвёртую строчку. Это произошло по той причине, что грек Стефанос Циципас, выигравший турнир в Монте-Карло, поднялся на три места и стал вторым. Возглавляет гонку, как и прежде, 21-кратгный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.