Александрова победила Чжан Шуай и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте (Германия).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).Победительница совершила 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка. Ее соперница записала в свой актив 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
Александрова далее сыграет с победительницей противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Ангелик Кербер (Германия).WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт.
Призовой фонд — 611 210 евро
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)