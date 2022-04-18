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1 час назад

Александрова победила Чжан Шуай и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Матч ТВ

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте (Германия).

Александрова победила Чжан Шуай и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).Победительница совершила 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка. Ее соперница записала в свой актив 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Александрова далее сыграет с победительницей противостояния Анетт Контавейт (Эстония) — Ангелик Кербер (Германия).WTA 500. Porsche Tennis Grand Prix. Штутгарт (Германия). Грунт.

Призовой фонд — 611 210 евро

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Теннис,Ангелик Кербер,Анетт Контавейт,Екатерина Александрова,
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