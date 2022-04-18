Александрова победила Чжан Шуай и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира в Штутгарте (Германия).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).Победительница совершила 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка. Ее соперница записала в свой актив 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка.