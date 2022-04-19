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1 час назад

Камилла Рахимова проиграла в первом круге на турнире в Стамбуле

Чемпионат.comиещё 3

95-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в матче первого круга на турнире WTA в Стамбуле. Её соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя, занимающая 24-е место в мировой классификации. Кырстя победила Рахимову со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Камилла Рахимова проиграла в первом круге на турнире в Стамбуле
Фото: globallookpressgloballookpress

Рахимова ни разу не подала навылет и сделала шесть двойных ошибок. Российская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 57%). Что касается Кырсти, то у неё два эйса и четыре двойные ошибки. Румынка реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 (47%).

В матче второго круга Сорана Кырстя сыграет с победительницей противостояния Ипек Оз (Турция) — Аранча Рус (Нидерланды).

Теннис,Камилла Рахимова,
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