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2 часа назад

Мария Шарапова рассказала о своей беременности

Газета.Ruиещё 2

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась подробностями личной жизни - именитая российская теннисистка ждет ребенка. Шарапова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с пляжа. На снимке экс-теннисистка позирует и не скрывает уже округлившийся живот.

Мария Шарапова сообщила о своей беременности
Фото: Vianney Le Caer/Invision/APVianney Le Caer/Invision/AP

"Бесценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией", — написала она.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова - победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная за допинг теннисистка Елизавета Демина считает, что российские спортсмены испытывают предвзятое отношение со стороны иностранцев.

Теннис,Александр Гилкс,Мария Шарапова,
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