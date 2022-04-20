Мария Шарапова сообщила о своей беременности

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась подробностями личной жизни - именитая российская теннисистка ждет ребенка. Шарапова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с пляжа. На снимке экс-теннисистка позирует и не скрывает уже округлившийся живот.

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP Vianney Le Caer/Invision/AP

"Бесценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией", — написала она.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова - победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары.