Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона

Организаторы Уимблдона решили отстранить вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других его соотечественников от турнира. Об этом сообщает издание Sportico, ссылаясь на источник.

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Пока неясно, какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов. Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.