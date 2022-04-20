Мария Шарапова сообщила о своей беременности

35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей первой беременности. Как сообщает «Лента.ру», спортсменка призналась в этом в соцсетях в день своего 35-летия.
«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала теннисистка под фото.
Напомним, что официально экс-первая ракетка мира еще не замужем, однако в 2020 году она помолвилась с британским миллионером Александром Гилксом. Точная дата их свадьбы до сих пор неизвестна.
Теннисистка завершила спортивную карьеру в 2020 году и тогда же она попала в рейтинг богатейших женщин США, которые самостоятельно заработали свое состояние. Также Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes 11 лет подряд. Кроме того, россиянка оказалась в списке спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие среди жителей России.