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17 минут назад

Шарапова сообщила о первой беременности

Елена Прошина

35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей первой беременности. Как сообщает «Лента.ру», спортсменка призналась в этом в соцсетях в день своего 35-летия.

Мария Шарапова сообщила о своей беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала теннисистка под фото.

Напомним, что официально экс-первая ракетка мира еще не замужем, однако в 2020 году она помолвилась с британским миллионером Александром Гилксом. Точная дата их свадьбы до сих пор неизвестна.

Теннисистка завершила спортивную карьеру в 2020 году и тогда же она попала в рейтинг богатейших женщин США, которые самостоятельно заработали свое состояние. Также Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes 11 лет подряд. Кроме того, россиянка оказалась в списке спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие среди жителей России.

Теннис,Александр Гилкс,Мария Шарапова,
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