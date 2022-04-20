Мария Шарапова сообщила о своей беременности

35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей первой беременности. Как сообщает «Лента.ру», спортсменка призналась в этом в соцсетях в день своего 35-летия.

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«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — написала теннисистка под фото.

Напомним, что официально экс-первая ракетка мира еще не замужем, однако в 2020 году она помолвилась с британским миллионером Александром Гилксом. Точная дата их свадьбы до сих пор неизвестна.