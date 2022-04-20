Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона

Российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдонском турнире. Как сообщает РИА Новости, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) стал первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

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На данный момент спортсмены из РФ и Белоруссии могут выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом организаторы Уимблдона пока не приняли решение касательно белорусских теннисистов.

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев уже заявил, что федерация никак не сможет повлиять на решение организаторов Уимблдона, пишет «Спорт-Экспресс».