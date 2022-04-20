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1 час назад

Российских теннисистов отстранили от Уимблдонского турнира

Елена Прошина

Российских теннисистов отстранили от участия в Уимблдонском турнире. Как сообщает РИА Новости, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) стал первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент спортсмены из РФ и Белоруссии могут выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом организаторы Уимблдона пока не приняли решение касательно белорусских теннисистов.

Глава российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев уже заявил, что федерация никак не сможет повлиять на решение организаторов Уимблдона, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что второй ракетке мира Даниилу Медведеву и другим спортсменам из России откажут в участии даже под нейтральным флагом, если они не выступят с осуждением спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Теннис,Даниил Медведев,Шамиль Тарпищев,
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