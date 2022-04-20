В ATP высказались о допуске российских теннисистов до Уимблдона

«В теннисе, по сути, правят три организации — Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA) и ATP. Если говорить об Уимблдонском турнире, то там при принятии решения выслушивают мнение всех трех организаций», — заявил источник, имя которого не называется. Отмечается, что наиболее негативно в отношении российских спортсменов настроена WTA, наиболее позитивно — ATP.