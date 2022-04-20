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2 часа назад

В ATP высказались о вероятности допуска российских теннисистов до Уимблдона

Lenta.ru

Представитель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) высказался о вероятности допуска российских теннисистов до Уимблдона в 2022 году. Его слова приводит РИА Новости.

В ATP высказались о допуске российских теннисистов до Уимблдона
Фото: ераера

«В теннисе, по сути, правят три организации — Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA) и ATP. Если говорить об Уимблдонском турнире, то там при принятии решения выслушивают мнение всех трех организаций», — заявил источник, имя которого не называется. Отмечается, что наиболее негативно в отношении российских спортсменов настроена WTA, наиболее позитивно — ATP.

Источник подчеркнул, что окончательное решение на данный момент не принято. «Есть один момент: если в участии россиян откажет Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), ни одна из трех организаций не сможет этому помешать», — добавил он.

Ранее 20 апреля издание Sportico сообщило, что российских теннисистов отстранят от Уимблдона в 2022 году. Таким образом, AELTC станет первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

1 марта ATP и WTA объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна. При этом ITF выступила с более жесткой позицией, отстранив российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Теннис,
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