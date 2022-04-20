Особняк на берегу моря и ранчо: как живет теннисистка Шарапова в США

35-летняя теннисистка Мария Шарапова накануне рассказала поклонникам, что впервые в своей жизни забеременела. С 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем популярного аукционного дома, который и является отцом ребенка. «КП» выяснила, где и как сейчас живет звезда мирового тенниса — вместе с родителями она давно переехала в США.

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Родители Шараповой живут в особняке общей площадью в 600 квадратных метров во Флориде стоимостью в 300 тыс. долларов. Особенность здания — панорамные окна и бассейн. Отметим, что ранее в нем жила сама спортсменка, пока не построила себе более шикарный трехэтажный особняк на берегу океана в Лос-Анджелесе.

Новый дом стоит в районе нескольких миллионов долларов, однако точная сумма не разглашается. В одном крыле особняка находятся комнаты для самой Шараповой, а во втором — гостевые. Имеется в нем и собственный боулинг-центр, чтобы никуда не ездить, развлекаясь в свободное время.