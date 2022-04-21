Украинская теннисистка поддержала российских коллег

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля

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Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась по поводу появившейся новости о том, что теннисисты из России и Белоруссии пропустят Уимблдон-2022.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Мы не хотим, чтобы их полностью отстранили. Но, если игроки не высказываются против российского правительства, решение отстранить их является правильным», - приводит слова Свитолиной Tennis 365.