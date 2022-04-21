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1 час назад

Украинка Свитолина заявила, что не хочет полного отстранения российских теннисистов

Советский спортиещё 5

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля

Украинская теннисистка поддержала российских коллег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась по поводу появившейся новости о том, что теннисисты из России и Белоруссии пропустят Уимблдон-2022.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Мы не хотим, чтобы их полностью отстранили. Но, если игроки не высказываются против российского правительства, решение отстранить их является правильным», - приводит слова Свитолиной Tennis 365.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

Теннис,Эшли Барти,Элина Свитолина,Новак Джокович,Правительство РФ,
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