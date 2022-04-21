Американский теннисист оценил отстранение россиян от Уимблдона

Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в мужском одиночном турнире, американский теннисист Марди Фиш в Twitter оценил отстранение российских спортсменов от участия в Уимблдоне.

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«Дикие времена настали в мужском теннисе», — заявил спортсмен из США.

Он обратил внимание на то, что сербу Новаку Джоковичу не дали сыграть на Australian Open из-за отказа прививаться от коронавируса, а россиянину Даниилу Медведеву не разрешили принять участие в Уимблдоне из-за национальности.

Ранее 21 апреля первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал принятое решение безумием.