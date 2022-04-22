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1 час назад

Власти Италии выступили против участия теннисистов из России и Белоруссии на турнире в Риме

Советский спортиещё 4

Соревнования должны состояться в столице Италии в мае этого года.

Теннисистам из России и Белоруссии хотят запретить выступать в Риме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турнир серии «Мастерс» в Риме, который пройдет в мае этого года, может пройти без участия российских и белорусских теннисистов.

Согласно данным Corriere della Sera, за отстранение выступают президент олимпийского комитета Италии Джованни Малаго и премьер-министр страны Марио Драги. Отмечается, что в данный момент на организаторов соревнований оказывается давление.

Добавим, что ранее организаторы Уимблдона отказались приглашать россиян и белорусов из-за непростой геополитической ситуации.

В прошлом году победителем турнире в Риме у мужчин стал испанец Рафаэль Надаль, а у женщин – Ига Швентек из Польши.

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