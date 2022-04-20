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34 минуты назад

Первая ракетка мира Новак Джокович победил впервые с февраля

Inoprosportиещё 1

Во втором круге турнира ATP в Белграде сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах обыграл своего соотечественника Ласло Дьере - 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Первая ракетка мира Новак Джокович победил впервые с февраля
Фото:  REUTERS REUTERS

Встреча получилась упорной и длилась 3 часа 24 минуты. Джокович проиграл первый сет, а по ходу второго уступал 3:4 с брейком, но смог переломить ход поединка и выиграл на тай-брейке сначала вторую, а потом и третью партию.

Новак выиграл первый матч на грунте в этом сезоне, а также впервые победил с февраля этого года.

Следующим соперником первой ракетки мира станет еще один представитель Сербии Миомир Кецманович.

Теннис,Новак Джокович,
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