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1 час назад

Джокович выступил против отстранения россиян от Уимблдона

Матч ТВиещё 1

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

"Это какое-то безумие": Джокович об отстранении россиян от Уимблдона
Фото: ReutersReuters

В среду Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

— Я всегда буду осуждать войну, потому что я являюсь «ребенком войны». Я знаю, сколько эмоциональных травм она оставляет. В Сербии мы все помним, что произошло в 1999 году. Но я не могу поддержать решение организаторов Уимблдона, это какое-то безумие. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший, — заявил Джокович, слова которого приводит в Twitter журналист Саша Озмо.

По информации журналиста Бена Ротенберга, организаторы Уимблдона 26 апреля проведут пресс-конференцию, на которой сделают «серьезное заявление».

Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

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