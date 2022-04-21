"Это какое-то безумие": Джокович об отстранении россиян от Уимблдона

— Я всегда буду осуждать войну, потому что я являюсь «ребенком войны». Я знаю, сколько эмоциональных травм она оставляет. В Сербии мы все помним, что произошло в 1999 году. Но я не могу поддержать решение организаторов Уимблдона, это какое-то безумие. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший, — заявил Джокович, слова которого приводит в Twitter журналист Саша Озмо.