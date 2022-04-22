Тарпищев считает, что Рублев поторопился со словами о призовых с «Уимблдона»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на слова Андрея Рублева об отстранении россиян от «Уимблдона».

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«Что можно сказать, Андрей не подумал и поторопился, сказав об этом. Но и ведь достают сейчас наших этими вопросами, это тоже надо понимать», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.

В четверг, 21 апреля, Рублев на пресс-конференции заявил, что организаторам «Уимблдона» стоило бы не отстранять россиян и белорусов от турнира, а перенаправить призовые на гуманитарную помощь. Андрей уточнил, что, если бы он имел возможность помогать страдающим семьям, он бы уже это сделал.

В среду, 20 апреля, организаторы «Уимблдона» и других британских турниров заявили об отстранении российских и белорусских теннисистов от соревнований.