Тарпищев считает, что Рублев поторопился со словами о призовых с «Уимблдона»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на слова Андрея Рублева об отстранении россиян от «Уимблдона».
«Что можно сказать, Андрей не подумал и поторопился, сказав об этом. Но и ведь достают сейчас наших этими вопросами, это тоже надо понимать», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.
В четверг, 21 апреля, Рублев на пресс-конференции заявил, что организаторам «Уимблдона» стоило бы не отстранять россиян и белорусов от турнира, а перенаправить призовые на гуманитарную помощь. Андрей уточнил, что, если бы он имел возможность помогать страдающим семьям, он бы уже это сделал.
В среду, 20 апреля, организаторы «Уимблдона» и других британских турниров заявили об отстранении российских и белорусских теннисистов от соревнований.
По информации западных источников, ATP и WTA уже обсуждают возможные меры по временной заморозке рейтингов для россиян и белорусов на время турниров в Великобритании.