Джокович назвал безумием недопуск спортсменов из РФ на Уимблдон

Первая ракетка мира не поддержал решение об недопуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.
По сообщению издания France 24, сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не поддерживает решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до участия в Уимблдоне.
"Я не могу поддержать решение организаторов Уимблдона, это какое-то безумие. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший", - подметил Новак Джокович.
Напомним, теннисный турнир в Уимблдоне должен пройти с 27 июня по 10 июля 2022 года.