Хачанов высказался об отстранении россиян от Уимблдона

«По поводу Уимблдона — очевидно, что я очень расстроен. Действительно огорчён и опустошен из-за того, что такие вещи происходят прямо сейчас, что мы дошли до этой точки. Для меня это один из самых классных турниров в мире, он особенный. Я хорошо выступил на нём в прошлом году, когда дошёл до четвертьфинала», — сказал Хачанов на пресс-конференции.