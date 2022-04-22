Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
56 минут назад

Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Елена Прошина

Одна из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA) американская теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала отстранение российских спортсменов от Уимблдона в 2022 году. Об этом пишет «Лента.ру».

Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона
Фото: ReutersReuters

По ее словам, она не может поддержать отстранение какой-либо спортсменки только из-за ее национальности.

«Одним из основополагающих принципов при основании WTA был тот, согласно которому у каждой девочки в мире будет место, где играть, если она достаточно хороша для этого. Я придерживалась этого в 1973 году и придерживаюсь сейчас. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — заявила она.

При этом Кинг отметила, что организаторы турнира столкнулись с давлением и понимает, насколько сложно им далось такое решение.

Ранее организаторы Уимблдона объявили об отстранении в турнире теннисистов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Первая ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович также раскритиковал решение организаторов. Он отметил, что не в состоянии поддержать такое решение и назвал его «безумным».

Теннис,Билли Джин,Даниил Медведев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители