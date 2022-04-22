Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона

«Одним из основополагающих принципов при основании WTA был тот, согласно которому у каждой девочки в мире будет место, где играть, если она достаточно хороша для этого. Я придерживалась этого в 1973 году и придерживаюсь сейчас. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — заявила она.