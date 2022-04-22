Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Одна из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA) американская теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала отстранение российских спортсменов от Уимблдона в 2022 году. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, она не может поддержать отстранение какой-либо спортсменки только из-за ее национальности.
«Одним из основополагающих принципов при основании WTA был тот, согласно которому у каждой девочки в мире будет место, где играть, если она достаточно хороша для этого. Я придерживалась этого в 1973 году и придерживаюсь сейчас. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — заявила она.
При этом Кинг отметила, что организаторы турнира столкнулись с давлением и понимает, насколько сложно им далось такое решение.
Ранее организаторы Уимблдона объявили об отстранении в турнире теннисистов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
Первая ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович также раскритиковал решение организаторов. Он отметил, что не в состоянии поддержать такое решение и назвал его «безумным».