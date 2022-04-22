Кейт Миддлтон связали с отстранением россиян от Уимблдона

Британское издание The Telegraph заявило о причастности Кейт Миддлтон к отстранению российских и белорусских теннисистов от Уимблдона Всеанглийским клубом тенниса и крикета (AELTC). В публикации журналисты указали, что герцогиня Кембриджская является покровительницей AELTC, а участие россиян и белорусов могли бы счесть как поддержку спецоперации на Украине.

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Кроме того, у клуба вызвала опасение возможная победа российского теннисиста Даниила Медведева, который фигурировал в списке основных претендентов на победу в турнире. В таком случае Миддлтон пришлось бы вручать ему трофей.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Изначально министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что AELTC хочет получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.