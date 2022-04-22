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1 час назад

Кейт Миддлтон связали с отстранением россиян от Уимблдона

Елена Прошина

Британское издание The Telegraph заявило о причастности Кейт Миддлтон к отстранению российских и белорусских теннисистов от Уимблдона Всеанглийским клубом тенниса и крикета (AELTC). В публикации журналисты указали, что герцогиня Кембриджская является покровительницей AELTC, а участие россиян и белорусов могли бы счесть как поддержку спецоперации на Украине.

Кейт Миддлтон связали с отстранением россиян от Уимблдона
Фото: ReutersReuters

Кроме того, у клуба вызвала опасение возможная победа российского теннисиста Даниила Медведева, который фигурировал в списке основных претендентов на победу в турнире. В таком случае Миддлтон пришлось бы вручать ему трофей.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Изначально министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что AELTC хочет получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.

«Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают»

Однако позднее организаторы Уимблдона приняли решение отстранить от участия всех российских и белорусских теннисистов без соответствующего приказала Минспорта Великобритании.

Теннис,Даниил Медведев,Кейт Миддлтон,Владимир Путин,
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