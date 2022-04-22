Рублев эмоционально отреагировал на отстранение от Уимблдона

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев эмоционально отреагировал на запрет участвовать в Уимблдоне. Его слова передает Sports.ru.

«Происходящее сейчас — это полная дискриминация, вот на что больше похоже предложение британского правительства. Если они за свободу слова, за возможность говорить, за демократию, тогда их решение этому противоречит», — заявил Рублев.

Теннисист подчеркнул, что российские спортсмены были готовы подписать необходимые заявления, пожертвовать призовые деньги на гуманитарную помощь и пойти на другие шаги, которые нужны в сложившейся ситуации. Однако решение организаторов Уимблдона не дает абсолютно ничего.

Напомним, что английский теннисный турнир Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Изначально министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что Всеанглийский клуб тенниса и крикета (AELTC) хочет получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.