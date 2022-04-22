Рублев уверенно обыграл японца Дэниела и вышел в полуфинал турнира в Белграде

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Белграде, справившись в двух сетах с представителем Японии Таро Дэниелом.
В матче, который продолжался 1 час 16 минут, Рублев суммарно сделал три брейка, не проиграв ни одного гейма на своей подаче. Также он отметился 3 эйсами.
В полуфинале российский теннисист сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который также в двух партиях переиграл Оскара Отте из Германии.
ATP 250. Serbia Open. Белград (Сербия). Грунт. Призовой фонд — 534 555 евроЧетвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Таро Дэниел (Япония) — 6:3, 6:3Фабио Фоньини (Италия, 6) — Оскар Отте (Германия) — 7:5, 6:4