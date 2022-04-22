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1 час назад

Рублев уверенно обыграл японца Дэниела и вышел в полуфинал турнира в Белграде

Матч ТВ

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Белграде, справившись в двух сетах с представителем Японии Таро Дэниелом.

Рублев уверенно обыграл японца Дэниела и вышел в полуфинал турнира в Белграде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче, который продолжался 1 час 16 минут, Рублев суммарно сделал три брейка, не проиграв ни одного гейма на своей подаче. Также он отметился 3 эйсами.

В полуфинале российский теннисист сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который также в двух партиях переиграл Оскара Отте из Германии.

ATP 250. Serbia Open. Белград (Сербия). Грунт. Призовой фонд — 534 555 евроЧетвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Таро Дэниел (Япония) — 6:3, 6:3Фабио Фоньини (Италия, 6) — Оскар Отте (Германия) — 7:5, 6:4

Теннис,Оскар Отте,Андрей Рублев,
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