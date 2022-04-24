Сенсация в Белграде: Рублев обыграл Новака Джоковича

Сенсацией завершился финал в Сербии – на глазах у местной публики лидер мирового рейтинга не смог справиться с Рублёвым.

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Россиянин Андрей Рублёв отобрал в Белграде титул у самого Новака Джоковича. Для Андрея это первая победа над именитым сербом и действующей первой ракеткой мира. Вот это красавец!

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Состав участников финала турнира ATP-250 в Белграде не стал неожиданным. В решающий матч пробились первый и второй номера посева – Новак Джокович и Андрей Рублёв. Для серба это только 3-й турнир в сезоне после Дубая и Монте-Карло, и сейчас в Белграде было видно, как он набирает обороты от матча к матчу. Первые два поединка у него были с соотечественниками Ласло Джере и Миомиром Кецмановичем, а в полуфинале Новак сражался с россиянином Кареном Хачановым (3-й номер посева). И все три поединка оказались для Джоковича трёхсетовыми, причём во всех Новак уступал первую партию, а потом отыгрывался и одерживал победу.

У Рублёва путь к финалу был совсем другим. Вначале он с большим трудом справился в трёх сетах с квалифаером из Чехии Иржи Легечкой. Однако затем он уверенно разобрался с соперниками по четвертьфиналу и полуфиналу – Таро Дэниэлом и Фабио Фоньини. Соперники по финалу Рублёв и Джокович ранее встречались лишь однажды – в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2021 в Турине Новак легко победил в двух сетах.

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением перед финалом в Белграде: «За Джоковича говорит тот факт, что он играет у себя дома при своих зрителях. Домашняя публика — это дополнительная мотивация. Ему было бы очень приятно победить. Нельзя сказать, что Новак находится в сверхъестественной форме, но он набирает именно игровую форму, потому что он тренировался, но не было соревновательной практики. С каждым матчем он набирает форму. Рублёв выправился к концу турнира. Последний матч Андрея с Фоньини был довольно убедительным. Но Фоньини физически уступает всем соперникам, с которыми ему нужно сражаться. Шансов больше у Джоковича, но Рублёву нечего терять, он будет идти ва-банк, атаковать. Есть один нюанс: Джокович хорошо читает игру Рублёва, потому что она у него достаточно прямолинейная, а Новак хорошо угадывает. Но всё может быть. Андрей будет бороться, и мне бы хотелось, чтобы он выиграл и вылез из этого тяжелейшего состояния, в котором находятся все наши теннисисты. Проиграть Джоковичу в любом случае не стыдно».

Конечно же, на стороне Новака был опыт и поддержка местных зрителей, которые до отказа заполнили трибуны. Для именитого серба это был 124-й финал в карьере, при показателях 86 побед – 37 поражений в предыдущих решающих сражениях. Любопытно, что это уже 3-й подряд финал Джоковича с россиянами – на US Open-2021 он проиграл Медведеву, на парижском «Мастерсе» взял у Даниила реванш, а теперь встретился с Рублёвым. У самого Андрея эти цифры по финалам куда скромнее – 16-й по счёту и 10-5. Тем не менее, россиянин не стушевался и с первых же минут обрушил на Джоковича свои пушечные удары, действуя примерно в том ключе, о котором говорила Анна Дмитриева. Серб долго налаживал подачу, к тому же у Андрея отлично получалось играть на приёме. И это с самим Джоковичем. При счёте 2:2 Рублёв сделал 2 брейка подряд и довёл сет до победы, не дав сербу опомниться – 6:2 за 36 минут.

Во второй партии уже серб начал диктовать условия и повёл с брейком – 2:0. Но отдадим должное Андрею – его игра после этого не развалилась, он быстро сравнял счёт – 2:2. В концовке сета особенно упорным получились 10-й и 12-й геймы на подаче Рублёва. Сначала россиянин отыграл 2 сетбола, а потом ещё три. В итоге судьба партии решилась на тай-брейке, где удача сопутствовала всё же Джоковичу – 7:6 (7:4) за 1 час 19 минут. Надо сказать, что Новак сражался как лев, не щадя себя – он несколько раз падал, пытаясь достать мяч, и на перерыве между сетами даже был вынужден переодеть загрязнившуюся форму. На туалетную паузу отправились оба теннисиста и на решающий сет более свежим вышел Рублёв и разгромил его с баранкой – 6:2, 6:7, 6:0!