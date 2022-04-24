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1 час назад

Рублев о победе над Джоковичем: мне повезло, что он был очень-очень уставшим

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира ATP 250 в Белграде. Встреча завершилась в трех сетах — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Рублев объяснил свою победу над Джоковичем
Фото: Darko Vojinovic/APDarko Vojinovic/AP

«Я играл достаточно хорошо, а Новак, безусловно, не показал свой высший уровень. К тому же он провел сложные матчи по пути к финалу. Плюс на Новака давило то, что турнир проходил у него дома. Но даже в таких условиях он сумел сделать камбэк, и мне повезло, что он был очень-очень уставшим», — приводит слова Рублева ТАСС.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Джокович совершил семь подач на вылет, допустив пять двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из девяти. Рублев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Для Андрея этот титул стал 11-м в карьере.

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Турнир в Белграде стартовал 18 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €534 555.

Ранее комментарий о победе россиянина дал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Теннис,Владимир Камельзон,Андрей Рублев,
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