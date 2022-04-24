Рублев объяснил свою победу над Джоковичем

«Я играл достаточно хорошо, а Новак, безусловно, не показал свой высший уровень. К тому же он провел сложные матчи по пути к финалу. Плюс на Новака давило то, что турнир проходил у него дома. Но даже в таких условиях он сумел сделать камбэк, и мне повезло, что он был очень-очень уставшим», — приводит слова Рублева ТАСС.