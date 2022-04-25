Джокович оторвался от Медведева в новом рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.
Серб Новак Джокович упрочил лидерство. В предыдущей версии рейтинга отрыв 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» от россиянина Даниила Медведева составлял 110 очков, теперь он составляет 320 баллов.
Андрей Рублев, обыгравший Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, остался на восьмой позиции.
Карен Хачанов остался на 26 строчке, а Аслан Карацев – на 30-й.
Рейтинг АТР. 25 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465.
Ранее сообщалось, что Джокович извинился перед фанатами за домашнее поражение от Рублева в финале турнира ATP 250.
«Я приношу извинения за то, как сложился третий сет. Это индивидуальный вид спорта, и когда что-то ломается, весь двигатель уже не работает. Было много эмоций и спасибо вам за то, что подтолкнули меня к финалу», — сказал Джокович.