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1 час назад

Джокович оторвался от Медведева в новом рейтинге АТР

Газета.Ru

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.

Джокович оторвался от Медведева в новом рейтинге АТР
Фото: ReutersReuters

Серб Новак Джокович упрочил лидерство. В предыдущей версии рейтинга отрыв 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» от россиянина Даниила Медведева составлял 110 очков, теперь он составляет 320 баллов.

Андрей Рублев, обыгравший Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, остался на восьмой позиции.

Карен Хачанов остался на 26 строчке, а Аслан Карацев – на 30-й.

Рейтинг АТР. 25 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465.

Ранее сообщалось, что Джокович извинился перед фанатами за домашнее поражение от Рублева в финале турнира ATP 250.

«Я приношу извинения за то, как сложился третий сет. Это индивидуальный вид спорта, и когда что-то ломается, весь двигатель уже не работает. Было много эмоций и спасибо вам за то, что подтолкнули меня к финалу», — сказал Джокович.

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