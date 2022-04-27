Российский теннисист Даниил Медведев провел первую тренировку после операции по удалению грыжи. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), выложив соответствующие видео.

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Изначально россиянин планировал принять участие в двух майских турнирах серии «Мастерс» в Риме и Мадриде. Турнир в Испании состоится с 1 по 8 мая, в Италии — с 8 по 15 мая. Россиянину пришлось сняться с этих турниров, соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте организации. На турнире в Италии Медведева заменит белорусский теннисист Илья Ивашко, а в Мадриде – испанец Алехандро Давидович-Фокина.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает вторую строчку. Он уступает лидирующему Новаку Джоковичу уже 320 баллов. Тройку лучших замыкает представитель Германии Александр Зверев.