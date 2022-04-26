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1 час назад

Прошла жеребьёвка турнира в Мадриде, на нём сыграют четыре россиянки

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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA 1000, который пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Мадриде (Испания).

Прошла жеребьёвка турнира в Мадриде, на нём сыграют четыре россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым сеяным соревнований стал действующий лидер мирового рейтинга, полячка Ига Свёнтек. Второй сеяной стала вторая ракетка мира, испанка Паула Бадоса, в первом круге она встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (25).

Также в основную сетку турнира попали Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (23) и Людмила Самсонова (26). Павлюченкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо (47), Касаткина – против канадки Лейлы Фернандес (20), а Самсонова – против одного из квалифаеров.

Третья сеяная, белоруска Арина Соболенко, встретится с американкой Амандой Анисимовой (33).

Теннис,Лейла Фернандес,Людмила Самсонова,Аманда Анисимова,Арина Соболенко,Дарья Касаткина,Анастасия Павлюченкова,
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