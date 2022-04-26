Отстранением теннисистов от Уимблдона решили ограничить влияние России

Глава Всеанглийского теннисного клуба Иэн Хьюитт объяснил отстранение российских и белорусских игроков от участия в Уимблдоне в 2022 году. Он заявил, что причиной этому является необходимость ограничить влияние РФ в мире. Заявление было опубликовано на официальном сайте турнира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство, промышленность, спорт и творческие организации играют роль в ограничении влияния России. В том числе ограничивая выгоду от торговли и демонстрации культурных или спортивных успехов. В рамках этой стратегии власти Великобритании выдали указания, конкретной целью которых было ограничение влияния России, — говорится в заявлении.

Хьюитт добавил, что Уимблдон учёл указания правительства Великобритании и не мог допустить того, чтобы успехи российских теннисистов были использованы «машиной российской пропаганды». Также он признался, что сожалеет об этом решении, но у него не было альтернативы из-за указаний властей страны.