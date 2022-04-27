Ига Свёнтек объяснила, почему решила сняться с турнира в Мадриде

Первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему приняла решение сняться с турнира в Мадриде, который пройдёт с 28 апреля по 8 мая.

«После напряжённых последних недель и четырёх титулов подряд пришло время позаботиться о руке, которая сильно устала с турнира в Майами, а у меня не было возможности заняться этим как следует. Мне нужно взять паузу от таких интенсивных игр, чтобы правильно обращаться с рукой. Поэтому, к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Мадриде.