Теннисисты из РФ поедут на турнир во Францию, несмотря на санкции

Российские спортсмены будут участвовать на открытом чемпионате во Франции по теннису, несмотря на антироссийские санкции. Они будут выступать под нейтральным флагом.

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«Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия на турнире серии Большого шлема „Ролан Гаррос“», — сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание RMC Sport.

Там отметили, что в случае победы на турнире одного из теннисистов РФ или Белоруссии, национальный гимн стран играться не будет.