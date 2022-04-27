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40 минут назад

Теннисисты из РФ поедут на турнир во Францию, несмотря на санкции

Ura.Ru

Российские спортсмены будут участвовать на открытом чемпионате во Франции по теннису, несмотря на антироссийские санкции. Они будут выступать под нейтральным флагом.

Теннисисты из РФ поедут на турнир во Францию, несмотря на санкции
Фото: ТвиттерТвиттер

«Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия на турнире серии Большого шлема „Ролан Гаррос“», — сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание RMC Sport.

Там отметили, что в случае победы на турнире одного из теннисистов РФ или Белоруссии, национальный гимн стран играться не будет.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.

Теннис,Владимир Путин,
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