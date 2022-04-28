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1 час назад

Организаторы Уимблдона ответили на критику за отстранение россиян

Lenta.ru

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт ответил на критику со стороны серба Новака Джоковича, который выразил недовольство отстранением россиян от участия в Уимблдоне. Об этом сообщает Daily Express.

Организаторы Уимблдона ответили на критику за отстранение россиян
Фото: ReutersReuters

Хьюитт заявил, что организация столкнулась со сложной ситуацией. Тем не менее, он назвал решение отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне правильным.

Джокович оказался в числе ряда теннисистов и функционеров, которые осудили решение организаторов Уимблдона. Серб посчитал его проявлением дискриминации по национальному признаку.

20 апреля организаторы Уимблдона заявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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