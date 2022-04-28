Организаторы Уимблдона ответили на критику за отстранение россиян

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт ответил на критику со стороны серба Новака Джоковича, который выразил недовольство отстранением россиян от участия в Уимблдоне. Об этом сообщает Daily Express.

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Хьюитт заявил, что организация столкнулась со сложной ситуацией. Тем не менее, он назвал решение отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне правильным.

Джокович оказался в числе ряда теннисистов и функционеров, которые осудили решение организаторов Уимблдона. Серб посчитал его проявлением дискриминации по национальному признаку.