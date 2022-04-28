Организаторы Уимблдона ответили на критику за отстранение россиян

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что решение об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона было сложным, но в организации считают его правильным. Об этом сообщает Daily Express.
Организаторы Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса. На турнире, в частности, не сможет выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA) и многие спортсмены раскритиковали это решение.
Серб Новак Джокович назвал запрет «актом дискриминации». Он подчеркивал, что спортсмены не виноваты в политических решениях.
«Когда политика мешает спорту, обычно ничего хорошего не получается. Я лично считаю, что нет необходимости отстранять российских игроков», - сказал он.
Комментируя критику, Хьюитт отметил, что в AELTC уважают мнения спортсменов.
«Это очень сложная ситуация, сейчас мы пытаемся объяснить причины, особенно в отношении Уимблдона, и почему мы считаем, что это [отстранения спортсменов] правильно для Уимблдона», - заявил он.
В AELTC ранее заявляли, что с учетом «профиля чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире», Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».