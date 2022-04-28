Организаторы Уимблдона ответили на критику за отстранение россиян

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что решение об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона было сложным, но в организации считают его правильным. Об этом сообщает Daily Express.

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Организаторы Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса. На турнире, в частности, не сможет выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев. Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA) и многие спортсмены раскритиковали это решение.

Серб Новак Джокович назвал запрет «актом дискриминации». Он подчеркивал, что спортсмены не виноваты в политических решениях.

«Когда политика мешает спорту, обычно ничего хорошего не получается. Я лично считаю, что нет необходимости отстранять российских игроков», - сказал он.

Комментируя критику, Хьюитт отметил, что в AELTC уважают мнения спортсменов.

«Это очень сложная ситуация, сейчас мы пытаемся объяснить причины, особенно в отношении Уимблдона, и почему мы считаем, что это [отстранения спортсменов] правильно для Уимблдона», - заявил он.