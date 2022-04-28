«Ролан Гаррос» не стал отстранять россиян и белорусов

Организаторы французского «Ролан Гарроса», одного из четырех турниров Большого шлема, подтвердили, что не будут отстранять российских и белорусских теннисистов от соревнований. Об этом сообщает HuffPost.

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Россияне и белорусы смогут участвовать в «Ролан Гарросе» при условии «строгого нейтралитета».

«Относительно участия российских и белорусских игроков мы сохраняем позицию, о которой говорили на пресс-конференции 16 марта. Мы следуем рекомендациям МОК, за которыми последовала позиция ITF (Международной федерации тенниса), а именно: спортсмены могут играть, но в строго нейтральном режиме: поэтому ни флага, ни гимна», - заявили в «Ролан Гарросе».

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса. На турнире, в частности, не сможет выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), сербский теннисист Новак Джокович и другие спортсмены раскритиковали это решение.