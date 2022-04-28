Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

«Ролан Гаррос» не стал отстранять россиян и белорусов

Мария Иванова

Организаторы французского «Ролан Гарроса», одного из четырех турниров Большого шлема, подтвердили, что не будут отстранять российских и белорусских теннисистов от соревнований. Об этом сообщает HuffPost.

«Ролан Гаррос» не стал отстранять россиян и белорусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне и белорусы смогут участвовать в «Ролан Гарросе» при условии «строгого нейтралитета».

«Относительно участия российских и белорусских игроков мы сохраняем позицию, о которой говорили на пресс-конференции 16 марта. Мы следуем рекомендациям МОК, за которыми последовала позиция ITF (Международной федерации тенниса), а именно: спортсмены могут играть, но в строго нейтральном режиме: поэтому ни флага, ни гимна», - заявили в «Ролан Гарросе».

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса. На турнире, в частности, не сможет выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), сербский теннисист Новак Джокович и другие спортсмены раскритиковали это решение.

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета (AELTC) заявляли, что с учетом «профиля чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире», Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители