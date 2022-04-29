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43 минуты назад

Белорусская теннисистка Азаренко оценила запрет на участие в Уимблдоне

Lenta.ruиещё 4

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила запрет на участие в Уимблдоне-2022. Ее слова приводит Reuters.

Теннисистка Азаренко высказалась о запрете на участие в Уимблдоне
Фото: ераера

«Если вы спрашиваете меня, согласна ли я с решением организаторов Уимблдона или понимаю их доводы после личного разговора с ними, то я не понимаю их доводов», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не видит смысла в отстранении.

Ранее 26 апреля президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что отказывается считать дискриминацией отстранение российских и белорусских теннисистов. Он объяснил, что организаторы приняли решение для обеспечения безопасности и благополучия других игроков и их семей.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Теннис,Даниил Медведев,Виктория Азаренко,
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