Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Первая ракетка мира высказалась об отстранении россиян

Sports.ru

Ига Швентек высказалась об отстранении российских и белорусских игроков от «Уимблдона».

Первая ракетка мира высказалась об отстранении россиян
Фото: globallookpressgloballookpress

«Ситуация становится все более хаотичной. Но мне кажется, что было бы неплохо, если бы все эти органы приняли четкое решение, чтобы не было такого хаоса.

Мне кажется, люди ждут решения от игроков, но нам довольно сложно его принять, потому что мы знаем этих людей. Мы знаем друг друга и проводим в туре столько времени, что кажется, будто мы одна семья.

Конечно, ситуация сложная, и поэтому я думаю, что ответственные лица должны принять единое решение, которое будет действовать в течение определенного времени.

Я не знаю, какое решение правильное, потому что мне 20 лет – и я говорю это не потому, что хочу остаться в безопасном пузыре. Но, если честно, я никогда не занималась политикой и не то чтобы во всем разбираюсь.

Скорее, мне еще нужно учиться, и я понимаю, что мне стоит лучше разобраться в этом вопросе. Поэтому я точно не могу сказать, какое решение лучше. Лучше предпринять какие-то шаги, которые помогут остановить [боевые действия]».

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

Теннис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители