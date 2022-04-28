Вице-президент тенниса Украины удивился решению Уимблдона отстранить россиян

Теннис продолжает твердить себе, что не несет ответственности. Но пока россиянам позволено играть, даже без флага, они продвигают страну. А если бы россиянин выиграл «Уимблдон», или Queen’s Club, или что-то еще, стало бы российское правительство использовать это в качестве еще одной демонстрации доминирования? Я в этом не сомневаюсь. Потому что политика и спорт в России полностью смешаны.