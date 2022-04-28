Осака подготовила сюрприз болельщикам

«Если честно, я хотела посмотреть, как тренируются хорошие грунтовики, потому что, по-моему, я из тех, кто очень быстро учится, если видит вблизи. Это потерянная возможность, когда есть столько прекрасных профессиональных теннисистов, а ты не смотришь их игру.