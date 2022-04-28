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1 час назад

Осака подготовила сюрприз болельщикам

Sports.ru

Наоми Осака рассказала о подготовке к грунтовому сезону. Первым турниром на этом покрытии для нее станет Мадрид

Осака подготовила сюрприз болельщикам
Фото: globallookpressgloballookpress

«Я изменила пару вещей, думаю, вы заметите, когда я буду играть, не хочу портить сюрприз. Я бы сказала, что изменила пару вещей, чтобы лучше приспособиться к грунту.

Я позаимствовала один момент у Надаля и недавно это тренировала. Будет или очень хорошо, или очень плохо – третьего не дано. Но пока получается довольно неплохо».

Также четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» планирует понаблюдать на турнирах за тренировками других игроков.

«Если честно, я хотела посмотреть, как тренируются хорошие грунтовики, потому что, по-моему, я из тех, кто очень быстро учится, если видит вблизи. Это потерянная возможность, когда есть столько прекрасных профессиональных теннисистов, а ты не смотришь их игру.

Я хотела увидеть Алькараса, так что было бы здорово посмотреть, как все тренируются».

Один из журналистов пошутил, что, возможно, Осака начнет играть левой рукой, как Надаль.

«Представляете? (Смеется.) Я действительно разминалась как левша, но не думаю, что этот навык проявится в ближайшее время».

Ранее Осака говорила, что хочет понять, как Рафаэль Надаль двигается на грунте.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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