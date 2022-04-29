Украинская теннисистка очень довольна отстранением россиян

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поддержала решение об отстранении россиян от Уимблдона.Ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании в 2022 году из-за ситуации на Украине.— У меня к вам вопрос, — сказала Daily Mail спортсменка. — Как я смогу играть против них на турнире, когда весь мир говорит о ситуации на Украине? Решение, которое принял Уимблдон, правильное. Его поддерживают и другие украинские игроки.Она также считает, что возможное решение туров лишать британские турниры возможности разыгрывать рейтинговые очки может не понравиться игрокам.— Думаю, что это не связано с отстранением россиян и белорусов. Наверняка, если они начнут отнимать очки, многие игроки начнут очень злиться.Ястремская доходила до четвертого круга Уимблдона в 2019 году. Из-за событий на Украине она была вынуждена покинуть свой дом в Одессе в феврале.Источник:Daily Mail